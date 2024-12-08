Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nde Yeniden Genel Başkan Seçildi

Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi

Zafer Partisi'nin 2. Olağan Büyük Kongresi, Ümit Özdağ'ın yeniden Genel Başkanlığa seçilmesiyle sonuçlandı. Kongre, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve divan başkan ile üyeleri belirleme işlemiyle başladı.

Kongre gündemi okunmasının ardından Genel Başkan Ümit Özdağ, partinin 28 aylık süreçteki başarılarına ve genel seçimlerde kazandıkları 1 milyon 200 binin üzerindeki oylara dikkat çekti. Özdağ, "Gerçek muhalefeti halk içinde, halkla beraber yaptık," diyerek partinin duruşunu vurguladı.

Özdağ, ayrıca, Zafer Partisi'nin Suriyeli sığınmacılar ve kaçaklarla ilgili tespit ve çözüm politikalarını geliştirerek devam edeceğini belirtti. "Zafer Partisi, her gün kaç Suriyelinin geldiğini, gittiğini takip edecektir," şeklinde konuştu.

Kongrede tek aday olan Özdağ, yapılan oylamada 769 delegenin tamamının desteğini alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

Ümit Özdağ, Zafer Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nde, Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki kongrede, gündem maddelerinin okunması ve oylanmasının ardından Genel Başkan Özdağ konuştu.

Ümit Özdağ, Zafer Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nde, Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki kongrede, gündem maddelerinin okunması ve oylanmasının ardından Genel Başkan Özdağ konuştu.