DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.462.679,33 0,65%

Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nde Yeniden Genel Başkan Seçildi

Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin 2. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden Genel Başkanlık görevine getirildi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 17:50
Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nde Yeniden Genel Başkan Seçildi

Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi

Zafer Partisi'nin 2. Olağan Büyük Kongresi, Ümit Özdağ'ın yeniden Genel Başkanlığa seçilmesiyle sonuçlandı. Kongre, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve divan başkan ile üyeleri belirleme işlemiyle başladı.

Kongre gündemi okunmasının ardından Genel Başkan Ümit Özdağ, partinin 28 aylık süreçteki başarılarına ve genel seçimlerde kazandıkları 1 milyon 200 binin üzerindeki oylara dikkat çekti. Özdağ, "Gerçek muhalefeti halk içinde, halkla beraber yaptık," diyerek partinin duruşunu vurguladı.

Özdağ, ayrıca, Zafer Partisi'nin Suriyeli sığınmacılar ve kaçaklarla ilgili tespit ve çözüm politikalarını geliştirerek devam edeceğini belirtti. "Zafer Partisi, her gün kaç Suriyelinin geldiğini, gittiğini takip edecektir," şeklinde konuştu.

Kongrede tek aday olan Özdağ, yapılan oylamada 769 delegenin tamamının desteğini alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

Ümit Özdağ, Zafer Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nde, Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Nazım...

Ümit Özdağ, Zafer Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nde, Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki kongrede, gündem maddelerinin okunması ve oylanmasının ardından Genel Başkan Özdağ konuştu.

Ümit Özdağ, Zafer Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nde, Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Nazım...

Ümit Özdağ, Zafer Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nde, Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki kongrede, gündem maddelerinin okunması ve oylanmasının ardından Genel Başkan Özdağ konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsveç'te Suriyeliler, Baas Rejiminin Çöküşünü Kutladı
2
TBMM Heyeti, Azerbaycan'daki Tarihi Kentleri Ziyaret Etti
3
IKBY: Suriye'nin Geleceği Huzur ve Demokrasi ile Şekillenmeli
4
Almanya'da Suriyeliler, Baas Rejiminin Devrilmesini Coşkuyla Kutladı
5
Ömer Çelik: Suriye'de Kapsayıcı Yönetim İstiyoruz
6
BM Suriye Araştırma Komisyonu: Tarihi Bir Başlangıç
7
Bodrum'un Mahalleleri Sağanak Yağışla Sular Altında Kaldı

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor