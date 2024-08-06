Umman'da Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu Düzenleniyor

Yunus Emre Enstitüsü'nden Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu

Umman'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE), geleneksel Türk okçuluğu eğitimi vermek üzere çalışmalarını sürdürüyor. 1-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlik, Zufar Festivali kapsamında gerçekleştirilmekte.

Kemankeş Projesi ile Tarihi Tanıtım

YEE, Okçular Vakfı işbirliğiyle yürütülen Kemankeş Projesi aracılığıyla, Türk okçuluğunun köklü geçmişinin dünyaya tanıtılmasına ve bu alanda yeni sporcular yetiştirilmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Etkinliğin, Umman'daki Al-Bayan Global Business ile Umman Sultanlığı Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirileceği belirtildi.

Kültürel İşbirliği ve Destekler

Bu etkinlik, Türkiye'nin Muskat Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları ve Japon Karate Akademisi Umman (JKAOman) gibi kurumların katkılarıyla gerçekleştiriliyor. YEE, yurtdışındaki temsilcilikleri aracılığıyla Türk kültürünün zengin değerlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı sürdürüyor.

Büyükelçi Hekimoğlu'ndan Destek Mesajı

Etkinlikte kursiyerlerle bir araya gelen Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Prof. Dr. Muhammed Hekimoğlu, "Bu faaliyet, Yunus Emre Enstitüsü'nün Umman'daki kültürel çalışmalarının başlangıcı oldu. Ülkemizle Umman'ın kültürel birikimlerini buluşturan bu tür etkinliklerin devamını diliyoruz." dedi.

Eğitim İçeriği

Kurs süresince katılımcılar, Türk okçuluğunun tarihi, teknik detayları ve İslam ile Türk kültüründeki önemi gibi konularda eğitim alacak. Eğitimler, geleneksel okçuluğun temellerini atmayı amaçlıyor ve 1-14 Ağustos tarihleri arasında sürecek.