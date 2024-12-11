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Umman, İsrail'in Suriye İşgalini Kınadı

Umman, İsrail'in Suriye topraklarını işgal girişimini kınayarak, uluslararası hukuk ihlallerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 05:33
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 05:33
Umman, İsrail'in Suriye İşgalini Kınadı

Umman, İsrail ordusunun, Suriye'deki gelişmeleri fırsat bilerek topraklarını işgal etme girişimini sert bir dille kınadı. Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin başkent Şam ve çevresindeki askeri bombardımanlarını sürdürdüğü ve sınırdaki tampon bölgede Suriye'nin yeni topraklarını işgal ederek Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Umman'ın bu ihlalleri kınadığı ve İsrail'in bölgede işlediği suçlara bir yenisini eklediği vurgulandı. Ayrıca, bu durumun, İsrail'in saldırgan doğasını ve uluslararası meşruiyeti baltalamaya yönelik süregelen politikalarını bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi.

İsrail'in Suriye'deki Tampon Bölgeyi İşgali

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz 'ın talimatıyla 8 Aralık'ta işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye giriş yaptı. 1967'den beri işgal altında tutulan Golan Tepeleri, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile belirlenen sınırlarla çevrili bir bölge.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamalarda, işgalin geçici olduğunu savundu. İsrail ordusu, Golan'daki tampon bölgeyi işgale ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

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