Umman Sultanı Bin Tarık'tan Türkiye ile Güçlü İlişkiler Vurgusu

Umman Sultanı Bin Tarık'tan Türkiye'ye Vurgu

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bin Tarık, Türkiye ile olan ilişkilerinin "kardeşlik" temelinde daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yapıcı Diyalog ve İlişkiler

Toplantıda yaptığı konuşmada, Sultan Bin Tarık, "Aramızda gerçekleşen yapıcı diyalog ve görüşmelerden dolayı büyük bir memnuniyet içerisinde olduğumu ifade etmek isterim." dedi. Ankara'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sultan, Türkiye ile Umman arasındaki uzun dönemli ve derin ilişkilerin önemine dikkat çekti.

Ekonomik İşbirliği Fırsatları

Bin Tarık, iki ülke arasında ekonomik işbirliği olanaklarına da değinerek, Türk firmalarının Umman'daki kalkınma projelerine sağladığı katkılara vurgu yaptı. Ekonomilerin bir araya getirilerek daha güçlü bir oluşum oluşturulabileceğini belirten Bin Tarık, "Her iki ülkenin ekonomilerini bir araya getirerek çok daha güçlü bir oluşum sergileyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ortak Yatırım ve İşbirliği Alanları

Sultan, Ummanlı ve Türk yetkililere önemli sektörlerde ilişkilerin artırılması yönünde talimat verdiğini ve bu bağlamda ortak yatırım fonunun kurulduğunu dile getirdi. Ayrıca enerji, yenilenebilir enerji, savunma sanayisi, eğitim ve gıda endüstrisi gibi birçok alanda işbirliği fırsatlarının bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Davet

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konukseverliği için teşekkür eden Sultan, onu Umman'a davet etti. "Kardeşlik ilişkilerimizi çok daha ileri noktalara taşıyabiliriz. Kardeş Türkiye'ye ve Türk halkına daha fazla atılım ve ilerleme dileklerimi iletiyorum." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.