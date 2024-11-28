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Umman Sultanı Bin Tarık'tan Türkiye'ye Destek Mesajı

Umman Sultanı Bin Tarık, Türkiye'nin pozisyonunu desteklediklerini açıkladı. Güvenlik ve istikrar için işbirliği vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 18:58
Umman Sultanı Bin Tarık'tan Türkiye'ye Destek Mesajı

Umman Sultanı Bin Tarık'tan Önemli Açıklama

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'nin uluslararası meselelerdeki duruşunu desteklediklerini duyurdu.

Bölgesel İşbirliği Vurgusu

Umman Sultanı, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için ortak çalışmanın önemine dikkat çekerek, "Bölgesel işbirliğini güçlendirmek için el ele vererek çalışmalı, bu bağlamda bizler Umman olarak bölgemizi ilgilendiren uluslararası meselelerde Türkiye'nin pozisyonunu ve duruşunu desteklediğimizi ifade etmek isteriz." şeklinde konuştu.

Filistin Meselesine Dikkat Çekti

Filistin konusuna da değinen Bin Tarık, iki devletli bir çözümün sağlanması amacıyla işbirliğine devam edilmesi gerektiğini belirterek, "Herkes için adalet ve barışın tesisi için bu amaç gerçekleştirilmelidir." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a Devlet Nişanı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a Devlet Nişanı tevcih edilirken, Bin Tarık tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Al Said Nişanı takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Devlet Nişanı Tevcih Töreni" sonrası konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a Devlet Nişanı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a Devlet Nişanı tevcih edilirken, Bin Tarık tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Al Said Nişanı takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Devlet Nişanı Tevcih Töreni" sonrası konuşma yaptı.

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