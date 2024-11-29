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Umman Sultanı Heysem bin Tarık Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Hazine Bakanı ile Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:53
Umman Sultanı Heysem bin Tarık Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Umman Sultanı Anıtkabir'de Saygı Duruşu

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu önemli ziyarete Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de eşlik etti.

Atatürk'ün Mozolesine Çelenk

Bin Tarık ve beraberindeki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesini ziyaret ederek buraya çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından hatıra fotoğrafları çektirilerek anılar ölümsüzleştirildi.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Dilekler

Daha sonra heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ne aşağıdaki ifadeleri yazdı:

"Bu köklü Cumhuriyet'in kuruluşu için zorlukları aşan ve bunu elde eden, modern tarihin büyük bir şahsiyetinin anıtının önünde dururken, dost Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm alanlarda daha fazla başarı elde etmesini, istikrarın, büyümenin ve refahın sürmesini en içten dileklerim ve dualarımla dile getirmekten mutluluk duyuyorum."

Umman Sultanı'nın bu anlamlı ziyareti, iki ülke arasındaki dostluğun pekiştirilmesine önemli bir katkı sağladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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