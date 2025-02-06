Umman, Trump'ın Filistinlileri Tehcir Planını Kesinlikle Reddetti

Umman, Trump'ın Tehcir Planına Uyuşmazlık Duyurdu

Umman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını reddettiğini duyurdu. Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Filistinlileri topraklarından çıkarmayı amaçlayan her türlü girişimin kesin bir dille reddedildiği ifade edildi.

Filistin Sorununa Adil Çözüm Çağrısı

Açıklamada, Filistin halkının kendi topraklarında bağımsız bir devlet kurma hakkına saygı gösterilmesinin gerekliliği vurgulandı. Ayrıca, uluslararası topluma Filistin halkının haklarını koruma konusunda sorumluluklarını yerine getirmesi noktasında çağrı yapıldı. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması gerektiği belirtildi.

Trump'ın Gazze'yi Devralma Planı

Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Gazze'nin devralınacağına dair ifadeleri dikkat çekti. Trump, Gazze'deki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binaların yeniden inşa edilmesinden ABD'nin sorumlu olacağını ifade etti.

Trump, Gazze'nin tamamen yerle bir olduğunu ve Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yerleştirilmelerinin daha iyi olacağını savundu. "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız" şeklinde konuştu.