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Umman ve Cezayir'den İsrail'e Saldırıların Durdurulması Çağrısı

Umman Sultanı ve Cezayir Cumhurbaşkanı, İsrail'in saldırılarına son verilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 03:12
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 03:12
Umman ve Cezayir'den İsrail'e Saldırıların Durdurulması Çağrısı

Umman ve Cezayir'den Ortak Çağrı

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, İsrail'in Filistin, Lübnan, Suriye ve İran aleyhindeki saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.

Ortak Açıklama

Umman Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un Umman ziyareti sonrasında iki lider ortak bir bildiri yayımladı. Bu bildiride, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirlikleri hakkında da bilgi verildi.

İşbirlikleri ve Yatırım Fonu

Ortak açıklamada, yenilenebilir enerji, petrokimya, çöl tarımı, teknoloji ve turizm gibi alanlarda ortak projelerin gerçekleştirilmesi adına bir Umman-Cezayir Ortak Yatırım Fonu kurulmasının önemine de değinildi.

Filistin Hakkı ve İki Devletli Çözüm

İki lider, Filistinlilerin bağımsız bir devlet kurma hakkına sahip olduğunu ve bu devletin başkentinin Doğu Kudüs olması gerektiğini belirtti. Bu bağlamda, işgale son verme ve barışçıl bir çözüm sağlama çağrısında bulundular.

Tebbun'un Umman Ziyareti

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 28 Ekim tarihinde Mısır'dan Umman'a geçerek 3 günlük bir ziyarette bulunmuştu. Ziyaret sırasında, heyeti ile birlikte Umman Sultanı ile bölgedeki durumu ele aldı ve iki ülke arasındaki işbirliklerini ilerletme yollarını görüştü.

İşbirliği Mutabakatları

Görüşmeler sonucunda, Muskat’ta bulunan El-Alem Sarayı’nda eğitim, yatırım, finansal hizmetler, medya, çevre ve sürdürülebilir kalkınmayı kapsayan 8 işbirliği mutabakatı imzalandı.

Seçim Sonrası İlk Ziyaret

eylül ayında yapılan seçimlerde ikinci dönem için yeniden göreve gelen Tebbun, Umman'ı ziyaret eden ilk Cezayir Cumhurbaşkanı oldu.

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