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Umman ve Cezayir Liderleri İşbirliğini Görüştü

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ikili ilişkileri ve bölgesel durumu masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 14:03
Umman ve Cezayir Liderleri İşbirliğini Görüştü

Umman ve Cezayir Arasında Üst Düzey Görüşme

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, bölgedeki mevcut durumu ve iki ülkenin işbirliğini geliştirme yollarını kapsıyor.

Görüşmenin Detayları

Umman haber ajansı ONA'nın bildirdiğine göre, Sultan Heysem, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u başkent Maskat'ta ağırladı. Liderler, iki ülke arasındaki işbirliğinin yeni ortaklık ve yatırım alanlarına katkı sağlaması için yolları değerlendirdi.

Barış ve Güvenlik Üzerine İstişare

Görüşmede ayrıca, bölgedeki barış ve güvenliğin sağlanması üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Her iki lider, mevcut durumu ele alarak çeşitli önerilerde bulundu.

Tebbun'un Umman Ziyareti

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, üç günlük bir ziyaret için Mısır’dan Umman’a geldi. Bu ziyareti, Tebbun'un Cezayir’deki ikinci döneminin başlamasının ardından gerçekleştirdiği ilk Umman ziyareti olarak kayıtlara geçti.

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