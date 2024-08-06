Umman ve İngiltere'nin Stratejik İşbirliği Toplantısı

Umman ile İngiltere Arasındaki İkili İşbirliği Gelişiyor

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Londra'daki resmi görüşmesinde Orta Doğu'daki güncel olayları ve iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı. İşbirliğinin güçlendirilmesi ve mevcut ilişkilerin daha da derinleştirilmesi için çeşitli stratejiler üzerinde duruldu.

Görüşmenin Detayları

Umman resmi haber ajansı ONA'nın bildirdiğine göre, Sultan Heysem ve Başbakan Starmer, tarihi ilişkileri daha da ileri taşımak ve işbirliğini artırmak için bir dizi öneri üzerinde durdu. Bu bağlamda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel istikrarı sağlamak adına atacakları adımları konuştular.

Orta Doğu’daki Gelişmeler

Görüşmede ayrıca, Orta Doğu ve uluslararası düzeyde son yaşanan gelişmeler üzerinde de fikir alışverişinde bulunuldu. Taraflar, bölgedeki zorlukların aşılması için ortak çabaların önemine vurgu yaptı.