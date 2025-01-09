Umman ve Türkiye Ortak Yatırım Fonu Kurma Sürecinde İleri Aşama

Umman Yatırım Otoritesi Başkan Yardımcısı Mulhem el-Cerf, Türkiye'nin Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile ortak yatırım fonu kurma prosedürlerinin oldukça ileri aşamaya geldiğini duyurdu. Cerf, bu açıklamayı Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın iktidara gelişinin beşinci yıl dönümünde, Umman Enformasyon Bakanlığı tarafından düzenlenen "Umman ve Dünya" konferansının ikinci gününde yaptı.

El-Cerf, bu girişimin özellikle Sultan BİN TARIK'ın, Kasıma 2024 tarihinde Türkiye’ye yapacağı ziyarette imzalanmasının önemine değindi. Ayrıca, ortak fonun kuruluş süreçlerinin "çok ileri düzeyde" olduğunu belirterek, genel merkezinin ve yönetiminin tamamlanmasının bu yılın ilk çeyreğinde duyurulmasını beklediklerini ifade etti.

Cerf, anlaşmaya dahil olan sektörlerin ise Sultan Heysem bin Tarık tarafından 2020 sonunda kabul edilen "Umman Vizyonu 2040" ile uyumlu olduğuna dikkat çekti. Umman Yatırım Otoritesi'nin, OYAK'ın gıda ve sanayi alanındaki tecrübesinden yararlandığını da vurguladı.

Hatırlatmak gerekirse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Kasım ayında iki ülke arasında toplamda 10 anlaşma imzalamıştı.