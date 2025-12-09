DOLAR
42,59 -0,05%
EURO
49,59 0,01%
ALTIN
5.752,98 -0,24%
BITCOIN
3.850.675,12 0,3%

Ümmühan Musan Denizli Kitap Fuarı'nda Öğrencilerle Buluştu

Öğretmen-yazar Ümmühan Musan, 8. Denizli Kitap Fuarı'nda Çanakkale’den Mektup Var ve Berigel Köyü ile yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 15:36
Ümmühan Musan Denizli Kitap Fuarı'nda Öğrencilerle Buluştu

Ümmühan Musan Denizli Kitap Fuarı'nda Öğrencilerle Buluştu

Denizli’de bu yıl 8’incisi düzenlenen Kitap Fuarı, yazarları okurlarıyla buluşturdu. Öğretmen-yazar Ümmühan Musan da fuarda yoğun ilgi gören isimler arasındaydı.

Eserleri dikkat çekti

Musan, fuarda Berigel Köyü ve özellikle Çanakkale Savaşı’nı konu alan Çanakkale’den Mektup Var romanlarıyla yer aldı. Çanakkale’den Mektup Var, Tavaslı Kınlıoğlu Ali Çavuşun gerçek hayat hikâyesinden esinlenerek kaleme alınmış, duygusal yönüyle okurların beğenisini topladı.

Fuar boyunca öğretmenler ve öğrenciler standına akın eden Musan, çok sayıda kitabını imzaladı. Ziyaretçiler arasında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık da yer aldı; her iki başkan da Musan'ı tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Minik yazarlarla anlamlı an

Günün en sıcak anlarından biri, Lütfi Ege Ortaokulu öğrencilerinin kendi yazdıkları kitapları Musan'a hediye edip karşılıklı imza etkinliği düzenlemesi oldu. Minik yazarlarla deneyimli yazarın bu buluşması, fuarın en anlamlı karelerinden biri olarak kayda geçti.

DENİZLİ KİTAP FUARINDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞAN ÖĞRETMEN YAZAR ÜMMÜHAN MUSAN'IN STANDI VE ESERLERİ...

DENİZLİ KİTAP FUARINDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞAN ÖĞRETMEN YAZAR ÜMMÜHAN MUSAN'IN STANDI VE ESERLERİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.

DENİZLİ KİTAP FUARINDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞAN ÖĞRETMEN YAZAR ÜMMÜHAN MUSAN'IN STANDI VE ESERLERİ...

İLGİLİ HABERLER

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van Gürpınar'da Zincirleme Kaza: 3 Araç Çarpıştı, 5 Yaralı
2
İstanbul’da 5. ihale: En yüksek taksi plakası 5 milyon 211 bin TL’ye satıldı
3
Isparta'da Polis Kılığıyla 1 milyon 962 bin TL ve 70 bin 472 dolar Vurgunu — 3 Tutuklu
4
Pendik’te alkollü sürücü dehşeti: 3.2 promil, 7 araca hasar
5
Sakarya'da SASKİ Anaokullarında "Su Müfettişi" ile Su Tasarrufu Eğitimi
6
Kayseri TÜRKSOY 2027 Adaylığında İddialı: 'Biz Güçlü Bir Adayız'
7
Boyabat’ta iş kazası: Hızar makinesine kapılan işçi ağır yaralandı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi