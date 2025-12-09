Ümmühan Musan Denizli Kitap Fuarı'nda Öğrencilerle Buluştu

Denizli’de bu yıl 8’incisi düzenlenen Kitap Fuarı, yazarları okurlarıyla buluşturdu. Öğretmen-yazar Ümmühan Musan da fuarda yoğun ilgi gören isimler arasındaydı.

Eserleri dikkat çekti

Musan, fuarda Berigel Köyü ve özellikle Çanakkale Savaşı’nı konu alan Çanakkale’den Mektup Var romanlarıyla yer aldı. Çanakkale’den Mektup Var, Tavaslı Kınlıoğlu Ali Çavuşun gerçek hayat hikâyesinden esinlenerek kaleme alınmış, duygusal yönüyle okurların beğenisini topladı.

Fuar boyunca öğretmenler ve öğrenciler standına akın eden Musan, çok sayıda kitabını imzaladı. Ziyaretçiler arasında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık da yer aldı; her iki başkan da Musan'ı tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Minik yazarlarla anlamlı an

Günün en sıcak anlarından biri, Lütfi Ege Ortaokulu öğrencilerinin kendi yazdıkları kitapları Musan'a hediye edip karşılıklı imza etkinliği düzenlemesi oldu. Minik yazarlarla deneyimli yazarın bu buluşması, fuarın en anlamlı karelerinden biri olarak kayda geçti.

