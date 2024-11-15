Ummul Fehm'de İsrail'in Saldırılarına Protesto

İsrail'in kuzeyinde bulunan Ummul Fehm kentinde, 406 gündür süre gelen Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'a yönelik İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırılar protesto edildi.

Yüksek Arap Takip Komitesi tarafından düzenlenen eylemde, protestocular Fatih Camisi'nin önünden Kudüs Caddesi'ne doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Protestolarda, "Katliamları durdurun", "Gazze'deki çocuklar yaşamayı hak ediyor" ve "Askeri çözüm yok" yazılı dövizler taşındı.

Protestoya, İsrail Meclisi'nde bulunan Arap milletvekillerinden Ahmed et-Tıybi ve Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah da katılarak destek verdi.

Bu arada, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında son 24 saat içinde hayatını kaybedenlerin sayısının 28 artarak 43 bin 764'e ulaştığı belirtildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmaları süresince, 23 Eylül itibarıyla Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Bu saldırılar sonucu, Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin edilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.