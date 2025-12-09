Ümran bebek, Esad’ın kaçtığı Başkanlık Sarayı'nda konuştu

Şam’daki birinci yıl kutlamalarında duygusal anlar

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin birinci yıldönümü dolayısıyla dün akşam Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte, Halep’teki hava saldırısının sembolü haline gelen Ümran da yer aldı. Etkinlik, Şam’da gün boyu süren kutlamaların akşam programı kapsamında gerçekleştirildi.

1971’de darbe ile gelen eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad ve 2000 yılında ölümüyle yerine geçen oğlu Beşar Esad liderliğindeki 50 yılı aşan dönemin, muhaliflerin 8 Aralık 2024’te Şam’a girmesiyle sona erdiği bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte başkentte askeri geçit, Emevi Meydanı’nda konserler, havai fişek gösterileri ve paramotor gösterileri düzenlendi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Başkanlık Sarayı’nda halka seslendi. Aynı gecede yapılan yayında, Esad rejiminin saldırıları ve işkencelerine dair görüntüler yeniden gündeme geldi.

Enkazdan çıkarılan çocuk yıllarının izleri

Saraydaki etkinliğe, Halep’teki hava saldırısının ardından enkazdan çıkarılan ve o dönem 5 yaşında olan Ümran da katıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra üstü toz içinde, yüzü kanlı bir halde ambulansın arka koltuğunda şok görüntüsüyle hafızalara kazınan Ümran, yaşadıklarını anlattı.

Ümran, bombalamada yaralandıkları söylendiğini ancak kendisinin hatırlamadığını ifade ederek şunları söyledi: 'Büyüdüm ve kalbimde bir boşluk var; bunun korku mu yoksa ağlama mı olduğunu bilmiyorum. Hikayemi sadece videolardan öğrendim. Kendimi toz içinde gördüm. Şimdi zaferle birlikte , hayatıma büyük ışık geri döndü'

