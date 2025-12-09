DOLAR
42,58 -0,02%
EURO
49,62 -0,05%
ALTIN
5.760,92 -0,37%
BITCOIN
3.840.132,77 0,55%

Ümran bebek, Esad’ın kaçtığı Başkanlık Sarayı'nda konuştu

Halep saldırısının simgesi Ümran bebek, Şam’daki Başkanlık Sarayı’ndaki birinci yıl kutlamasında yaşadıklarını anlattı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:55
Ümran bebek, Esad’ın kaçtığı Başkanlık Sarayı'nda konuştu

Ümran bebek, Esad’ın kaçtığı Başkanlık Sarayı'nda konuştu

Şam’daki birinci yıl kutlamalarında duygusal anlar

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin birinci yıldönümü dolayısıyla dün akşam Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte, Halep’teki hava saldırısının sembolü haline gelen Ümran da yer aldı. Etkinlik, Şam’da gün boyu süren kutlamaların akşam programı kapsamında gerçekleştirildi.

1971’de darbe ile gelen eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad ve 2000 yılında ölümüyle yerine geçen oğlu Beşar Esad liderliğindeki 50 yılı aşan dönemin, muhaliflerin 8 Aralık 2024’te Şam’a girmesiyle sona erdiği bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte başkentte askeri geçit, Emevi Meydanı’nda konserler, havai fişek gösterileri ve paramotor gösterileri düzenlendi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Başkanlık Sarayı’nda halka seslendi. Aynı gecede yapılan yayında, Esad rejiminin saldırıları ve işkencelerine dair görüntüler yeniden gündeme geldi.

Enkazdan çıkarılan çocuk yıllarının izleri

Saraydaki etkinliğe, Halep’teki hava saldırısının ardından enkazdan çıkarılan ve o dönem 5 yaşında olan Ümran da katıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra üstü toz içinde, yüzü kanlı bir halde ambulansın arka koltuğunda şok görüntüsüyle hafızalara kazınan Ümran, yaşadıklarını anlattı.

Ümran, bombalamada yaralandıkları söylendiğini ancak kendisinin hatırlamadığını ifade ederek şunları söyledi: 'Büyüdüm ve kalbimde bir boşluk var; bunun korku mu yoksa ağlama mı olduğunu bilmiyorum. Hikayemi sadece videolardan öğrendim. Kendimi toz içinde gördüm. Şimdi zaferle birlikte , hayatıma büyük ışık geri döndü'

HALEP SALDIRISININ SEMBOLÜ ÜMRAN BEBEK, ESAD’IN KAÇTIĞI SARAYDA KONUŞTU

HALEP SALDIRISININ SEMBOLÜ ÜMRAN BEBEK, ESAD’IN KAÇTIĞI SARAYDA KONUŞTU

HALEP SALDIRISININ SEMBOLÜ ÜMRAN BEBEK, ESAD’IN KAÇTIĞI SARAYDA KONUŞTU

İLGİLİ HABERLER

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültepe'de Sarayın Altında Yeni Saray Keşfi
2
Karabük'te Tartıştığı Babasına Ateş Eden 17 Yaşındaki Çocuk Gözaltında
3
Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: 'Yağma' Suçundan Aranan Y.K. Yakalandı
4
Düzceli Kadın Meclis Üyeleri 'Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne Katıldı
5
Melikgazi'den Aydınlıkevler'de Yeni Kentsel Dönüşüm Hamlesi
6
Konya'da 'İpek Yolu' Temalı 17. Altın Dokunuşlar Festivali ve Gazze Hayır Panayırı Açıldı
7
Kütahya OSB'de İtfaiye Birimi Personel Alımında Uygulamalı Etap Tamamlandı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi