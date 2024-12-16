DOLAR
34,96 0,02%
EURO
36,74 -0,01%
ALTIN
2.988,13 -0,38%
BITCOIN
3.656.908,46 -1,43%

Ümran Görmez Yeniden Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Başkanlığına Seçildi

Ümran Görmez, Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Başkanlığına yeniden seçildi. Seçim, 9 Aralık'ta Yargıtay Büyük Genel Kurulunda gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 12:11
Ümran Görmez Yeniden Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Başkanlığına Seçildi

Ümran Görmez Yeniden Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Başkanlığına Seçildi

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Başkanı Ümran Görmez, yeniden daire başkanı olarak seçildi. Görmez'in görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulu, 9 Aralık'ta yeni bir seçim gerçekleştirdi.

Yapılan seçim sonucunda, 5. Hukuk Dairesi Başkanlığına tekrar Ümran Görmez seçilerek güvenoyunu aldı. Bu durum, Görmez'in hukuki alandaki güçlü tecrübesinin devam edeceğini gösteriyor.

1968 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde dünyaya gelen Ümran Görmez, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Meslek hayatına Aksaray hakim adayı olarak başlayan Görmez, farklı ilçelerde hakimlik yaptıktan sonra 2014 yılında Yargıtay üyeliği görevine atanmıştır. 2020 yılında ise Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 5. Hukuk Dairesi Başkanlığı'na seçilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

Borsa İstanbul Haftaya %0,21 Yükselişle Başladı

2025 Yılında İkizler ve Yükselen İkizleri Sürpriz Gelişmeler Bekliyor!

Yapı Kredi Promosyonu 79.900 TL'ye Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı: İBB'den Yeni Gelişmeler
2
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF'ten 'Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı'
3
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 2025'te Memur Maaşlarına %15 Ek Zam Talebi
4
Kayseri'de İş Kazası: Makineye Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti
5
Rusya, Donetsk'te Yelizavetovka'yı Ele Geçirdi
6
Suriyeli Rezak Ailesi, Adıyaman'dan Ülkelerine Dönüş Yolu Açtı
7
İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar

Yapı Kredi Promosyonu 79.900 TL'ye Yükseldi!

2025 Yılında İkizler ve Yükselen İkizleri Sürpriz Gelişmeler Bekliyor!

Garanti BBVA, Mobil Uygulamasındaki Yatırım Menüsünü Yeniledi

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?

Dinçer Güner'in 2025 Burç Yorumları: Koç ve Yükselen Koç Burçlarını 2025'de Neler Bekliyor?

Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

A101'de Yılbaşı Öncesi Büyük İndirim: 700 TL'ye Ek 500 TL Bonus!

Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş: Yeni Düzenleme Geliyor

Borsa İstanbul Haftaya %0,21 Yükselişle Başladı

BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!