Ümran Görmez Yeniden Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Başkanlığına Seçildi

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Başkanı Ümran Görmez, yeniden daire başkanı olarak seçildi. Görmez'in görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulu, 9 Aralık'ta yeni bir seçim gerçekleştirdi.

Yapılan seçim sonucunda, 5. Hukuk Dairesi Başkanlığına tekrar Ümran Görmez seçilerek güvenoyunu aldı. Bu durum, Görmez'in hukuki alandaki güçlü tecrübesinin devam edeceğini gösteriyor.

1968 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde dünyaya gelen Ümran Görmez, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Meslek hayatına Aksaray hakim adayı olarak başlayan Görmez, farklı ilçelerde hakimlik yaptıktan sonra 2014 yılında Yargıtay üyeliği görevine atanmıştır. 2020 yılında ise Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 5. Hukuk Dairesi Başkanlığı'na seçilmiştir.