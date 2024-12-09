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Ümraniye Alışveriş Merkezinde Çatı Yangını Korkuttu

Ümraniye'de bir alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 21:53
Ümraniye Alışveriş Merkezinde Çatı Yangını Korkuttu

Ümraniye'de Baca Bölümünde Yangın Çıktı

Ümraniye'nin Necip Fazıl Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın, panik yarattı. Alemdağ Caddesi'nde yer alan alışveriş merkezinin baca bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Çalışanlar Yangına İlk Müdahaleyi Yaptı

Dumanı gören alışveriş merkezi çalışanları, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede yaptığı müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebine yönelik ilk kontrollerini gerçekleştirdi. Yangın, ekiplerin etkili çalışması sayesinde kısa sürede söndürüldü. Kontrollerin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

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