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Ümraniye Belediyesi Okul Kantinlerini Denetledi

Ümraniye'deki okul kantinlerinde hijyen denetimi yapıldı. Ekipler, gıda ürünlerinin güvenliğini kontrol etti.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:37
Ümraniye Belediyesi Okul Kantinlerini Denetledi

Ümraniye Belediyesi Ekipleri Okul Kantinlerinde Denetim Gerçekleştirdi

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Ümraniye Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki okul kantinlerini denetlemek üzere harekete geçti.

Kantinlerde Hijyen Kontrolü

Kantin denetimleri sırasında, öncelikle hijyen kurallarına uyum, ürünlerin son kullanma tarihleri ve gıda saklama koşulları gözden geçirildi. Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi ve 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi okulların kantinleri denetim listesinde yer aldı.

Gıda Güvenliği Sağlanıyor

Ekipler, gıda üretimi yapılan fırınlar ve tost makineleri gibi cihazları da kontrol ederek, kantin işletmecilerine gerekli bilgiler verdi. Denetim sırasında açıklama yapan zabıta memuru Yunus İçöz, kantinlerin hijyen ve yönetmeliklere uygunluğunun titizlikle kontrol edildiğini ifade etti.

Denetimler Sürecek

İçöz, yapılan denetimlerin belirli aralıklarla süreceğini ve olumsuz bir duruma rastlanması halinde tutanak tutulup, ilgili müdürlüğe bilgilendirme yapılacağını belirtti. Ayrıca, zabıta müdürlüğünün sorumluluk alanına giren durumlarda cezai yaptırımların uygulanacağını vurguladı.

Okullarda Yasaklı Ürünler

İçöz, ilçedeki tarım müdürlüğünün kendilerine, okullarda satılamayacak ürünlerin bulunduğu bir liste gönderdiğini belirterek, bu ürünlerin kantinlerde tespit edilmesi durumunda gerekli işlemlerin yapılacağını kaydetti.

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