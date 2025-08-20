DOLAR
Ümraniye'de Çarpışma Sonrası Dereye Düşen Otomobilde Sürücü Yaralandı

Ümraniye Tatlısu Mahallesi'nde iki araç çarpıştı; 34 GCB 535 plakalı otomobil dereye düştü, ismi öğrenilemeyen kadın sürücü yaralandı, ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 20:31
Kaza Tatlısu Mahallesi'nde gerçekleşti

Tatlısu Mahallesi Mohaç Sokak üzerinde ilerleyen 34 GCB 535 plakalı otomobil, 34 VAY 94 plakalı araçla çarpışmasının ardından savrularak dereye düştü.

Çarpışma sonucu araçta sıkışan ve ismi henüz öğrenilemeyen kadın sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önemleri kapsamında sokağa şerit çekildi.

Yaralı kadın, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dereye düşen aracın çıkarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

