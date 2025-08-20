Ümraniye'de Çarpışma Sonrası Dereye Düşen Otomobilde Sürücü Yaralandı
Kaza Tatlısu Mahallesi'nde gerçekleşti
Tatlısu Mahallesi Mohaç Sokak üzerinde ilerleyen 34 GCB 535 plakalı otomobil, 34 VAY 94 plakalı araçla çarpışmasının ardından savrularak dereye düştü.
Çarpışma sonucu araçta sıkışan ve ismi henüz öğrenilemeyen kadın sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önemleri kapsamında sokağa şerit çekildi.
Yaralı kadın, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dereye düşen aracın çıkarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.
