Ümraniye'de çekiçle saldırı: 2 maskeli şüpheli yakalandı

Olay ve gözaltı

Ümraniye Namık Kemal Mahallesinde 30 Ağustos tarihinde bir iş yerine çekiçle saldırıda bulunan maskeli iki şüpheli gözaltına alındı.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüphelilerin M.R.K. (17) ve S.E. (18) olduğunu belirleyerek yakaladı.

Adli süreç ve görüntüler

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "mala zarar vermek", "kasten yaralamaya teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Olay anı iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, iki kişinin kepenge çekiçle vurduğu ve bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayıt yaptığı görülüyor.