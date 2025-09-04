DOLAR
Ümraniye'de Çekiçli Saldırı: 10 Gözaltı, 3 Tutuklama

Ümraniye'de 30 Ağustos'ta iş yerine çekiçle saldırı görüntüleri sonrası 15-20 yaş aralığındaki 10 kişi gözaltına alındı; 3 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:39
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir iş yerine gerçekleştirilen çekiçli saldırı ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı.

Olayın detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ağustos tarihinde üç kişinin bir iş yerine çekiçle zarar verdiği ve aynı görüntülerde zanlılardan birine etek giydirilerek darbedildiği anların yer alması üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma ve yakalamalar

Yürütülen soruşturmada, saldırıyı gerçekleştirenlerin gece saatlerinde iş yerine zarar verdiği; bu kişilerin, işi yapamadıkları iddiasıyla başka bir şüpheliyi etek giydirip darbettikleri belirlendi. Soruşturmada, zanlılarla birlikte hareket eden ve verilen görevi yerine getirmediği öne sürülen kişiye şiddet uygulayan ile olayı azmettirdikleri tespit edilen yaşları 15 ile 20 arasında değişen toplam 10 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü adli makamlarca tutuklanırken, diğer 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

