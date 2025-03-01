Ümraniye'de Çocuklar Ramazan İftarında Buluştu

Ümraniye'de Ramazan Coşkusu

Ümraniye Belediyesi, ramazanın ilk günü özel bir iftar programı düzenleyerek, 4-15 yaş aralığındaki yaklaşık 250 çocuğu aileleriyle bir araya getirdi.

İftar Programı Detayları

Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleşen bu anlamlı etkinlikte, iftar öncesinde çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı ve 10 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Fatih Deligöz güzel bir şekilde Kur'an okudu.

Kaymakam Yüksel Çelik'in Mesajı

Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olduğunu vurgulayarak, "Peygamberimizin ifade ettiği gibi 'Komşusu aç olan bizden değildir.' Bu Ramazan, bizlere dünyanın dört bir yanındaki aç çocukları düşünmeyi hatırlatmalıdır. Bu tabloyu oluşturan Ümraniye Belediyesini kutluyorum." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın Duyguları

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, çocuklarla bir arada olmanın kendisine mutluluk verdiğini belirterek, "Ramazanın ilk günü hayatında ilk defa oruç tutan çocuklarla birlikte olalım ki, ramazanın bereketi daha da artsın. Teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ederim, hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Hepinize bol afiyet, huzur ve sıhhat içerisinde bir ramazan diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çocuklara İkramlar

Programın sonunda çocuklara patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram edildi. Bu etkinlik, çocukların yüzünde gülümsemeye neden oldu ve ramazan coşkusunu pekiştirdi.

Ümraniye Belediyesince ramazanın ilk gününde düzenlenen iftar programında, 4-15 yaş grubu yaklaşık 250 çocuk aileleriyle birlikte oruç açtı. Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen programa katılarak konuşma yaptı.

Ümraniye Belediyesince ramazanın ilk gününde düzenlenen iftar programında, 4-15 yaş grubu yaklaşık 250 çocuk aileleriyle birlikte oruç açtı. Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen programa katılarak konuşma yaptı.