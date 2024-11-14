Ümraniye'de Diyabetliler için Sağlıklı Kahvaltı Atölyesi

Ümraniye’de Diyabetlilere Yönelik Farkındalık Etkinliği

Ümraniye Belediyesi, Türkiye Diyabet Cemiyeti işbirliği ile 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında, diyabetli bireyler için sağlıklı kahvaltı etkinliği düzenledi. Aliya İzzetbegoviç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, sağlıklı beslenme önerileri ve uygun kahvaltılara dair bilgiler verildi.

Ücretsiz Beslenme Danışmanlığı

Ümraniye Belediyesinin diyetisyenlerinden Büşra Çetin, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Çetin, ilçedeki vatandaşlara ücretsiz bireysel beslenme danışmanlığı hizmeti sunarak, bugüne kadar yaklaşık 12 bin seans gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayrıca, ilkokul, ortaokul ve liselerde gençlere sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak amacıyla eğitimler verdiklerini ifade etti.

Atölyenin İçeriği ve Amaçları

Diyabet Farkındalık Günü etkinliğinde, sağlıklı bir beslenme tabağının nasıl oluşturulacağına dair bilgilerin yanı sıra, diyabetle yaşayan bireyler için uygun gıda seçimleri üzerine duruldu. Çetin, kadınların sıkça tercih ettiği çay saati menülerini daha sağlıklı hale getirme yöntemlerini de tartıştıklarını açıkladı.

Sağlıklı Kahvaltı Tabağının Önemi

Türk Diyabet Cemiyeti'nde diyetisyen olarak görev yapan Ayşe Üstün, sağlıklı bir kahvaltı tabağında bulunması gereken ögeleri katılımcılarla paylaştı. Üstün, sağlıklı kahvaltı tabağının yarısının sebzelerden ve posadan oluşması gerektiğini vurgulayarak, "Tabağın dörtte biri protein, dörtte biri ise karbonhidratlardan oluşmalı. Bu şekilde kan şekerini dengelemeyi hedefliyoruz. Bu tabak modeli sadece diyabet hastaları için değil, diyabet riski taşıyan ya da taşımayan herkes için uygundur," şeklinde konuştu.

Katılımcılardan Olumlu Geri Dönüşler

Etkinliğe katılan Tuba Dayhan, atölyenin çok faydalı ve keyifli olduğunu belirtti. Dayhan, "Hem kahvaltı hem de günün menüsü üzerine iki farklı diyetisyenden çok değerli bilgiler edindik," diyerek, özellikle diyabet tanısı olan veya ailesinde diyabet hastası bulunan bireyler için yararlı bir program hazırlandığını kaydetti.

Etkinlikte ayrıca, hazırlanan diyet menüleri katılımcılara ikram edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.