Ümraniye'de İki Pastaneye Silahlı Saldırı: Kırılan Camlar ve Boş Kovanlar

İstanbul Ümraniye'de iki pastaneye motosikletle düzenlenen silahlı saldırıda camlar kırıldı, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 03:50
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 03:50
Ümraniye'de İki Pastaneye Silahlı Saldırı: Kırılan Camlar ve Boş Kovanlar

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, iki farklı pastaneye silahlı saldırı düzenlendi. Olay, Yamanevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir pastaneye motosikletli kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıyla başladı.

Saldırganlar, tabancayla ateş açarak iş yerinin camlarını kırdı. Saldırı sonrası kaçan şüpheliler, Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'ndeki başka bir pastaneye yeniden ateş açtı. İki pastanedeki saldırılar sonucu oldukça fazla cam kırıklarının bulunduğu belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, pastaneler içerisinde yaptığı detaylı incelemelerde yerlerde çok sayıda boş kovan buldu.

Öte yandan, polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırının motive ve fail tespiti ile ilgili çalışmalar sürmektedir.

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