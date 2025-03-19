Ümraniye'de İnşaat İskelesi Çöktü: 2 İşçi Ağır Yaralandı

Ümraniye'de inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi ağır yaralandı. Olayda sağlık ekipleri hemen müdahale etti.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 13:27
Ümraniye'de İnşaat İskelesi Çöktü: 2 İşçi Ağır Yaralandı

Ümraniye'de, Atakent Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir inşaatta meydana gelen iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi ağır yaralandı.

İnşaatın 5. katında gerçekleşen olayda, işçiler Halil Bülbül ile İsmail Bülbül, iskelenin çökmesi sonucunda zemine düştü. Olayın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı. Görgü tanığı Ahmet Oral, yaptığı açıklamada, işçilerin sağlık durumlarının ağır olduğunu belirterek, "Çok zor bir durum, 2 kişiydi. Biri kaldırımın diğer tarafındaydı," ifadelerini kullandı.

Olayın ardından yetkililerin durumu değerlendirmeye alarak gerekli incelemeleri başlattığı öğrenildi.

Ümraniye Atakent Mahallesi Akdeniz Caddesi'ndeki 7 katlı bina inşaatının 5. katındaki iskelenin...

Ümraniye Atakent Mahallesi Akdeniz Caddesi'ndeki 7 katlı bina inşaatının 5. katındaki iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi zemine düştü. Olayda, işçiler Halil Bülbül ile İsmail Bülbül ağır yaralandı.

Ümraniye Atakent Mahallesi Akdeniz Caddesi'ndeki 7 katlı bina inşaatının 5. katındaki iskelenin...

Ümraniye Atakent Mahallesi Akdeniz Caddesi'ndeki 7 katlı bina inşaatının 5. katındaki iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi zemine düştü. Olayda, işçiler Halil Bülbül ile İsmail Bülbül ağır yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Öğrenciler 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi
2
Bilecik'te Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Rize'de Bağımlılıkla Mücadelede 10 Milyon Öğrenciye Ulaştık
4
Mardin'de Tır Kazası: Sürücü Yaralandı
5
Diyarbakır'da Öğrenciler 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi
6
Türk Kızılay, Gazze'de İnsani Yardım Faaliyetlerine Devam Ediyor
7
Ukrayna, Krasnodar Bölgesi'nde Enerji Tesisine İHA Saldırısı Düzenledi

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!