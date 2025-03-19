Ümraniye'de İnşaat İskelesi Çöktü: 2 İşçi Ağır Yaralandı

Ümraniye'de, Atakent Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir inşaatta meydana gelen iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi ağır yaralandı.

İnşaatın 5. katında gerçekleşen olayda, işçiler Halil Bülbül ile İsmail Bülbül, iskelenin çökmesi sonucunda zemine düştü. Olayın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı. Görgü tanığı Ahmet Oral, yaptığı açıklamada, işçilerin sağlık durumlarının ağır olduğunu belirterek, "Çok zor bir durum, 2 kişiydi. Biri kaldırımın diğer tarafındaydı," ifadelerini kullandı.

Olayın ardından yetkililerin durumu değerlendirmeye alarak gerekli incelemeleri başlattığı öğrenildi.

Ümraniye Atakent Mahallesi Akdeniz Caddesi'ndeki 7 katlı bina inşaatının 5. katındaki iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi zemine düştü. Olayda, işçiler Halil Bülbül ile İsmail Bülbül ağır yaralandı.

Ümraniye Atakent Mahallesi Akdeniz Caddesi'ndeki 7 katlı bina inşaatının 5. katındaki iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi zemine düştü. Olayda, işçiler Halil Bülbül ile İsmail Bülbül ağır yaralandı.