Ümraniye'de İstinat Duvarı Yıkıldı, Yol Çöktü

Ümraniye İnkılap Mahallesi'nde istinat duvarı yıkıldı; Sokullu Caddesi'nde yol çöktü, ekipler müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 16:10
Ümraniye'de bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu Sokullu Caddesi'nde yol çökmesi meydana geldi. Olay, İnkılap Mahallesi'nde gerçekleşti.

Duvarın bitişiğindeki cadde kısmında oluşan çökme üzerine itfaiye, polis, zabıta, İGDAŞ ve İSKİ ekipleri bilgilendirildi ve olay yerine sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik amacıyla caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

