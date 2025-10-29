Ümraniye'de İstinat Duvarı Yıkıldı, Yol Çöktü

Ümraniye'de bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu Sokullu Caddesi'nde yol çökmesi meydana geldi. Olay, İnkılap Mahallesi'nde gerçekleşti.

Duvarın bitişiğindeki cadde kısmında oluşan çökme üzerine itfaiye, polis, zabıta, İGDAŞ ve İSKİ ekipleri bilgilendirildi ve olay yerine sevk edildi.

Müdahale ve Trafik

Polis ekipleri güvenlik amacıyla caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

