Ümraniye'de Kentsel Dönüşüm: Başkan Yıldırım'dan Önemli Açıklamalar

Ümraniye'de Kentsel Dönüşüm Projeleri Hızla İlerliyor

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçedeki kentsel dönüşüm projelerini değerlendirerek, 2014-2025 yılları arasında 3 bin 812 riskli yapı ve 19 bini aşkın riskli bağımsız birim olduğunu duyurdu. Yıldırım, tamamlanan yıkım süreçlerinin 3 bin 538 yapıya ulaştığını ve yeni ruhsat verilen yapıların sayısının ise 2 bin 340 olduğunu söyledi.

Şeffaflık ve Bilgilendirme Çalışmaları

Topağacı Mahallesi'nde düzenlenen basın toplantısında, kentsel dönüşüm çalışmalarının halka şeffaf bir şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini ifade eden Yıldırım, şimdiye kadar 12 bin vatandaşın dönüşüm süreçleri hakkında bilgilendirildiğini belirtti.

Yıldırım, sözlerine şu şekilde devam etti: "İlçemizde kentsel dönüşüm çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor. Ferdi mülklerin analizi hala devam ediyor."

Vatandaşların Güveni ve Destekler

Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşların güvenine vurgu yapan Yıldırım, "Topağacı'nda vatandaşların yüzde 67'si kentsel dönüşüme onay verdi. Anlayışla geçen uzlaşmalar sonucu, projelere hızla başlamış durumdayız." dedi.

Deprem konusunun önemine dikkat çeken Yıldırım, “Bir kişinin burnunun kanaması bile büyük bir felaket. Bu nedenle dönüşüm çalışmalarını hızlıca tamamlamalıyız.” diye ekledi.

Yanlış Bilgilendirmeler ve Kamuoyuna Mesaj

Yıldırım, bazı grupların vatandaşları yanıltarak kentsel dönüşüm sürecini provoke ettiğini belirterek, “Bu süreçte kimsenin güvenini sarsmaya çalışmasın. Devlete ve belediye başkanlarına güveniniz tam olsun. Herkes bu yeni daireleri bir an önce kazansın,” çağrısı yaptı.

Son olarak, kentsel dönüşüm projeleri için imza atan vatandaşların, tapularının hazineye devredildiği iddialarının asılsız olduğunu vurguladı. “Bu arazilerin tapusu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümeti tarafından verilmiştir. Ortada hukuka aykırı bir durum yok.” diyerek konuyu netleştirdi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım (ortada), Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, ilçede 2014-2025 yılları arasında 3 bin 812 riskli yapı ve 19 bini aşkın riskli bağımsız biriminin bulunduğunu, yıkımı tamamlanan yapıların 3 bin 538'e çıktığı, yeni ruhsat verilen yapının sayısının 2 bin 340 olduğunu bildirdi.