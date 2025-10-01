Ümraniye'de kıraathaneye silahlı saldırı: Burak G. tutuklandı

Ümraniye'de motosikletli saldırganın kıraathaneye açtığı ateş güvenlik kamerasına yansıdı; şüpheli Burak G. (24) tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 10:13
Güvenlik kamerası saldırı anını kaydetti

İstanbul Ümraniye ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Olay, Dumlupınar Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde H.C.'ye ait işyerinde meydana geldi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş yerine yapılan saldırıya ilişkin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek zanlının motosikletle geldiğini, silahla ateş açtıktan sonra kaçtığını tespit etti.

Kimliği belirlenen Burak G. (24), düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay anına ait görüntülerde, motosikletle iş yerine yaklaşan şüphelinin ateş açması ve bu sırada sokakta bulunan bir kişinin panikle kaçması yer alıyor. Görüntüler, soruşturma dosyasına delil olarak geçildi.

