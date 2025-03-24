Ümraniye'de Kuyumcudan Altın Bileklik Hırsızlığı: Zanlı Yakalandı

Ümraniye'de Hırsızlık Olayı Yaşandı

Ümraniye'de bir kuyumcudan altın bileklik çaldığı tespit edilen zanlı, İstanbul'un Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın Detayları

20 Şubat tarihinde, Atatürk Mahallesi Alemdağ Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana gelen hırsızlık olayı sonrası ekipler, müşteri görüntüsü altında kuyumcuya giden bir kişinin 100 bin lira değerinde altın bilekliği çalmasıyla ilgili hemen harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından, olay anına dair kamera görüntüleri dikkatlice incelendi ve şüphelinin kimliği belirlendi.

Gözaltı ve Sorgulama

Şüpheli G.K. (31), Ümraniye'de kaldığı bir otelde yapılan operasyonla yakalandı. Yapılan sorgulamasında daha önce 2 suç kaydı bulunduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu olay, kuyumculuk sektöründe güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.