Ümraniye'de metro çalışmasında yol çöktü! Yol çökmesinin etkisi ile bir bina yıkıldı

Metro inşaatı çalışması sırasında Elmalıkent Mahallesi'nde biri 2 katlı, biri 3 katlı iki binanın önündeki yol çöktü. Olay yerine gelen ekipler, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak tedbir aldı.







ÜMRANİYE'DE YOL ÇÖKTÜ

Ümraniye'de metro çalışması esnasında cadde çöktü. Çökmenin olduğu yerde bir bina çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. Bir araç da çukurun kenarında sarkarak kaldı. Olay yerine gelen ekipler, caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı.

Çökme tehlikesi nedeniyle boşaltılan yan yana iki bina, kısa bir süre sonra yıkıldı. Olay yerine takviye ekipler gönderildi.