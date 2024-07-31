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Ümraniye'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Esenşehir Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve çevredeki güvenlik önlemleri alındı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 04:23
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 04:23
Ümraniye'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Ümraniye'de Yangın Paniği

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir mobilya imalathanesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Esenşehir Mahallesi Sarıgazi Yolu Caddesi üzerindeki iki katlı imalathanede, bilinmeyen bir nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı.

Olay Yerinde Hızlı Müdahale

Olayın duyulmasının ardından güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri hemen bölgeye intikal etti. Emniyet ekipleri yangının yayılarak daha büyük bir felakete dönüşmesini engellemek amacıyla çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye erleri, kısa sürede yangını söndürebildi.

Hasar Tespiti Devam Ediyor

Yangın sonrası imalathanede ciddi hasar meydana geldiği bildiriliyor. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarını başlatırken, yangının çıkış nedeninin araştırılması için incelemeler sürdürülüyor.

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