Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Ümraniye Belediyesi'nin 2021'de başlattığı Öğrenci Lokantası, 2025-2026 eğitim yılında hafta içi her akşam 18.00-20.00 arası dört çeşit ücretsiz sıcak yemek sunacak.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 15:51
Ümraniye Belediyesi'nden Öğrencilere Destek: Öğrenci Lokantası Sürüyor

Ümraniye Belediyesi, üniversite öğrencilerinin artan yaşam maliyetlerine karşı sunduğu destek kapsamında 2021'de başlatılan Öğrenci Lokantası uygulamasını 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da sürdüreceğini duyurdu. Proje, gençlerin beslenme yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Hizmet ve Saatler

Ümraniye Belediyesi hizmet binasında bulunan modern ve hijyenik lokantada, hafta içi her gün saat 18.00 ile 20.00 arasında dört çeşit sıcak yemek ücretsiz olarak öğrencilere sunulacak.

Kimler Yararlanabilir?

Ümraniye ilçe sınırları içerisinde (öğrenci yurtları hariç) ikamet eden tüm üniversite öğrencileri bu hizmetten yararlanabiliyor. Başvuru koşullarına uygun öğrenciler değerlendirme sonrası hizmetten faydalanmaya başlayacak.

Başvuru ve Onay Süreci

Yararlanmak isteyen öğrencilerin, Ümraniye Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden online başvuru formunu doldurmaları yeterli. Yapılan değerlendirmelerin ardından başvurusu onaylanan öğrenciler belirlenen tarihten itibaren ücretsiz yemek hizmetinden faydalanacak.

