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Ümraniye'de Patlama: 1 Yaralı, Binada Hasar Oluştu

Ümraniye'deki bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi yaralanırken, olayda geniş çaplı hasar tespit edildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 05:00
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 05:00
Ümraniye'de Patlama: 1 Yaralı, Binada Hasar Oluştu

Ümraniye'de 4 Katlı Binada Patlama

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, İstiklal Mahallesi Kuzey Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi ancak, doğal gazdan kaynaklandığı öne sürülüyor.

Olay Yerine Hızla Müdahale Edildi

Patlama sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilirken, olay sırasında yaralanan bir kişi ambulansta tedavi altına alındı.

Geniş Çaplı Hasar Tespit Edildi

Patlama, binanın içerisinde geniş çaplı hasara yol açarken, çevredeki bazı binalarda ve park halindeki otomobillerde de hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, mahallede büyük bir panik yaşandı.

Patlamanın nedenine yönelik detaylı araştırmalar sürüyor.

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