Ümraniye'de Sağanak Yağış Sonrası Su Baskınları

Ümraniye'de Su Baskınlarına İlişkin Açıklama

Ümraniye Belediyesi, 2 Eylül'de etkili olan sağanak yağışların ardından Esenkent Mahallesi'nde meydana gelen su baskınları hakkında açıklamada bulundu.

İSKİ'ye Yönelik İhmal Eleştirisi

Belediyeden yapılan açıklamada, "Esenkent Mahallesi'ndeki su baskınlarının başlıca nedeni, İSKİ'nin sorumluluğunda olan derelerin ıslahı, bakımı ve işletilmesi konusundaki ihmalidir," denildi. Barajyolu ve Sarıgaziyolu caddeleri arasındaki alanın, geçmişte dere yatağı olması ve gerekli ıslah çalışmalarının yapılmaması sebebiyle ağır yağışlardan olumsuz etkilendiği belirtildi.

Vatandaşların Talepleri

Belediye, yaşanan olayın ardından birçok vatandaşın mağdur duruma düştüğünü ve İSKİ'nin bu duruma dair bir çözüm sunmasını beklediklerini vurguladı. Açıklamada, "Vatandaşlarımız, İSKİ'nin ihmali nedeniyle yaşanan bu durumda mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyorlar," ifadeleri yer aldı.

Kentsel Altyapının Önemi

Yaşanan su baskınları, kentsel altyapının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. İlgililerden, benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri alarak çalışmalara başlaması bekleniyor.