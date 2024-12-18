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Ümraniye'de Sağlık Görevlilerine Saldırı: Zanlı Yakalandı

Ümraniye'de sağlık ekiplerine saldırarak ambulansa zarar veren 19 yaşındaki zanlı U.S.İ. yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 15:24
Ümraniye'de Sağlık Görevlilerine Saldırı: Zanlı Yakalandı

Olayın Gelişimi

Ümraniye'nin Ihlamurkuyu Mahallesi'nde, sağlık görevlilerine saldırıp hakaret ettiği ve ambulansa zarar verdiği iddiasıyla 19 yaşındaki U.S.İ. gözaltına alındı. Olay, sağlık ekiplerinin acil müdahale için geldiği esnada meydana geldi.

Ambulansa Saldırdı

Dün, sağlık ekipleri bir kişinin taşkınlık yapması üzerine olay yerine geldi. Bu kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi şoförüne saldırarak ambulansı yumrukladı. Sağlık ekipleri, hastaya müdahale etmek isterken saldırıya uğradı.

Polis ve Mahalle Sakinleri Müdahale Etti

Çevredekilerin de müdahale etmeye çalıştığı olayda, şahıs ambulansı yumrukladı ve aracın önüne duba koyarak kaputuna zarar verdi. Mahalle sakinlerinin yardımıyla saldırgan ambulansın önünden uzaklaştırıldı.

Zanlı Yakalandı

U.S.İ.'nin evinde yapılan operasyonla yakalandığı ve üstünde bir miktar uyuşturucu madde bulunduğu bildirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'görevli memura mukavemet, kasten yaralama, tehdit, kamu malına zarar verme ve uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik Kamerası Kaydı

İlginç bir detay olarak, olan bitenler bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bu görüntüler, zanlının sağlık ekiplerine karşı gösterdiği saldırgan tutumu ve ambulansa verdiği zararı gözler önüne serdi.

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