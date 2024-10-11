Ümraniye'de Şehit Olan Polis Memuru İçin İddianame Hazırlandı

Olayın Detayları

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde motosiklet hırsızlığı suçlamasıyla gözaltına alınan Yunus Emre Geçti, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. Geçti hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 50 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen iddianame hazırlandı.

İddianamenin İçeriği

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Şeyda Yılmaz'ın olay sırasında kendisini korumak için bir fıçıyı siper aldığı ve şüpheliyi etkisiz hale getirmek amacıyla silahını kullanmaya çalıştığı vurgulandı. Geçti'nin, K.H.S. isimli diğer bir polis memurunu yaraladığı da belirtiliyor.

Kovalamaca ve Arbede

İddianamede, Yunus Emre Geçti'nin motosiklet hırsızlığı sebebiyle 22 Eylül'de gözaltına alındığı, ancak hastane bahçesine çıktığı sırada firar ettiği ifade ediliyor. Shüpheli, polis memurları K.H.S. ve Şeyda Yılmaz tarafından kovalandı ve çıkan arbede sırasında Yılmaz şehit oldu.

İşkence ve Toplu Saldırı Suçlamaları

İddianamede, şüpheli Geçti'nin "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" gibi ağır suçlamalarla yargılanması talep ediliyor. Ayrıca, olay yerinde yaralanan diğer polis memuru ve annesi hakkında da detaylar yer almakta.

Sonuç ve Mahkeme Süreci

İddianame, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuş durumda. Mahkemenin incelemeleri tamamlandıktan sonra, Yunus Emre Geçti'nin hakim karşısına çıkacağı tarih belirlenecek. Olayın detayları ve geçmişi, toplumda büyük bir infial yarattı.