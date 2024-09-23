Ümraniye'de Şehit Polis Olayında Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Ümraniye'de Şehit Polis Olayında Yeni Gelişmeler

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde motosiklet hırsızlığı nedeniyle gözaltına alınan ve olay esnasında polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre G., adliyeye sevk edildi.

Zanlının Yakalanması

Yunus Emre G. (19), Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından gözaltına alındı. Hakkında tam 26 ayrı suç kaydı bulunan zanlı, polis merkezi içerisinde yaptığı kaçış girişimi sonrasında polislere saldırarak Şeyda Yılmaz’ın şehit olmasına neden oldu.

Zanlı, olayın ardından çöp poşetine sarılarak, iki kadın polis eşliğinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği araçlığıyla İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Olayın Ayrıntıları

Yunus Emre G., Dudullu Polis Merkezi'nde gözaltında tutulduğu sırada yaptığı kaçış girişiminde, karakolda görevli polis memurları K.H.S. ve Şeyda Yılmaz peşine düşmüştü. Kısa sürede yakalanan zanlı, yakalanma anında Şeyda Yılmaz’ı vurarak onun şehit olmasına sebep oldu. Ayrıca, olay yerinde bulunan P.G. (43) isimli kişinin de yaralandığı bildirildi.