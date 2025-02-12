Ümraniye'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Ümraniye'de yaşanan kazada, bir otomobilin takla atması sonucunda sürücüsü yaralandı. TEM Otoyolu Ümraniye Kavşağı'nda meydana gelen olayda, Esat A. yönetimindeki 34 EN 0449 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı.

Otomobil, bariyerlere çarpıp kırarak yolun dışına fırlarken, takla atarak devrildi. Bu sırada araçta sıkışan sürücü için hemen yardım çağrıları yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı araçtan kurtararak ilk müdahalesini gerçekleştirdi.

Yaralı sürücü, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma ise başlatıldı.