Ümraniye'de Tehlikeli Sürüşe 7 Bin 313 Lira Ceza!

Ümraniye'de tehlikeli hareketler yapan sürücüye 7.313 lira para cezası kesildi. Trafik güvenliği için önemli bir uyarı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 14:39
Ümraniye'de Tehlikeli Sürüşe 7 Bin 313 Lira Ceza!

Ümraniye'de Trafiği Tehlikeye Düşüren Sürücüye Ceza

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, aracıyla trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüye 7 bin 313 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bu durumu sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerin ardından değerlendirerek harekete geçti.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü, S.E.A, polis ekipleri tarafından yakalanarak ceza uygulandı. Olay, TEM Otoyolu Kuzey Yol, Nevzat Demir Tesisleri mevkisinde meydana geldi. Bu durum, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ümraniye TEM Otoyolu Kuzey...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ümraniye TEM Otoyolu Kuzey Yol, Nevzat Demir Tesisleri mevkisinde aracıyla trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüye 7 bin 313 lira para ceza kesildi.

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