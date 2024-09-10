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Ümraniye'de Tehlikeli Sürüşe Dev Cezalar

Ümraniye'de drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 39 bin lira ceza, ehliyetine ise 60 gün el konuldu.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 13:06
Ümraniye'de Tehlikeli Sürüşe Dev Cezalar

Ümraniye'de Trafik Güvenliği İhlali

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücüye toplam 39 bin 650 lira ceza kesildi. Söz konusu ceza, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından uygulandı.

Sosyal Medya Üzerinden Takip

Bir aracın tünel içinde tehlikeli bir şekilde ilerlediği ve drift yaptığı görüntülerinin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine ekipler harekete geçti.

Sürücünün Kimliği Belirlendi

Yapılan incelemelerde, 34 GLR 73 plakalı otomobili kullanan kişinin A.B. olduğu tespit edildi. A.B., Karayolları Trafik Kanunu'na göre bir dizi kuralı ihlal etmişti:

  • Tescilli araçta öngörülen sayıda tescil plakası takmamak
  • Tünel içinde duraklamak
  • Yakın takip yapmak
  • Drift yapmak
  • Aşırı saygısızca araç kullanmak
Adli İşlem Başlatıldı

A.B. hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu çerçevesinde "karayollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek" suçundan adli işlem başlatıldı. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

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