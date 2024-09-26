Ümraniye'de Trafiğe Kapalı Yolda Motosiklet Denetimi

Ümraniye'de Motosiklet Denetimi

Ümraniye'de, araç trafiğine kapalı olan alanlarda motosiklet süren 558 sürücüye ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Alemdağ Caddesi'nde gerçekleştirdiği denetimlerde yayalar arasında motosiklet kullanan sürücüleri sıkı bir şekilde denetledi.

Detaylı Denetimler Gerçekleştirildi

Denetimler esnasında 38,898 araç kontrol edilerek, çeşitli ihlaller tespit edildi. Bu ihlaller arasında; yaya yolu üzerinde motosiklet kullanma, kask takmama, yer işaretlerine uymama ve ehliyetsiz araç kullanma gibi suçlar yer aldı. Ceza Miktarı ve Trafikten Men edilen Araçlar

Yapılan denetimlerde, toplamda 4,138 cezai işlem uygulandı. Bunlardan 805 sürücü kask takmamak, 830 sürücü ise yer işaretleri ve levhalara uymamak nedeniyle ceza aldı. Ayrıca, 645 kişiye de ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesildi. Toplamda 12 milyon 193 bin 530 lira para cezası kesilirken, 725 motosiklet trafikten men edildi.