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Ümraniye'de Trafik Tartışması Sonrası Tutuklama

Trafikte tartıştığı kişinin aracına zarar veren zanlı, Ümraniye'de tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 19:35
Ümraniye'de Trafik Tartışması Sonrası Tutuklama

Ümraniye'de Araç Hasarı ve Kavga Olayı

Ümraniye'de, trafikteki bir tartışma sonrasında bir kişinin aracına zarar verme eylemiyle gündeme gelen şüpheli, tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Soruşturması

Olayın ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşananlara ilişkin sosyal medya üzerinde dolaşan videoları inceledi. Görüntülerde, zanlının trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı kişinin aracına yumruk ve tekmelerle zarar verdiği, ardından da aracından inen sürücüyü darbetmeye çalıştığı gözlemleniyor.

Olayın kaydedildiği tarih 5 Ocak olarak tespit edildi ve görüntülerdeki şüphelinin kimliği Ö.Ş. olarak belirlendi.

Adli Süreç Başlatıldı

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda gözaltına alınan Ö.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılarak tutuklandı.

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