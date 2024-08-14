Ümraniye'de Yaz Kur'an Kursları Kapanış Töreni

Ümraniye Belediyesi ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen yaz Kur'an kursları kapanış programı, Millet Bahçesi'nde yapıldı.

Programın Detayları

Etkinlik, Keyap Camisi öğrencisi Hasan Ataseven'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından, İmam Şafii Diyanet Gençlik Merkezi öğrencileri Mescid-i Aksa konulu şiirleri okudu.

Protokol Konuşmaları

AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, kursları düzenleyen herkese teşekkür ederek, "Burada manevi anlamda güçlü gençler yetiştirilmesi için bir adım atılıyor" dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise, yaz kurslarında hocaların çocuklara dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim öğrettiklerini belirtti.

Öğrencilerin Duyguları

Kurs öğrencisi Meryem Ece, Kur'an-ı Kerim'i ve peygamberleri öğrendiği için çok mutlu olduğunu, derslerin eğlenceli geçtiğini dile getirdi. Diğer bir öğrenci Erva Reçber ise, 7 haftalık eğitim süresi boyunca Kur'an-ı Kerim okumaya başladığını ve kursun sona ermesinin kendisini üzdüğünü ifade etti.

Velilerin Görüşleri

Velilerden Filiz Birican, oğlunun kursta Kur'an-ı Kerim öğrendiğini ve diğer ailelere çocuklarını bu tür eğitimlere göndermeleri için tavsiyede bulundu.

Katılımcı Sayısı

Bu yıl 7 haftalık eğitim programına 2 bin 48 öğrenci katıldı. İlçedeki camiler, 10 okul ve 5 kültür merkezinde gerçekleşen kurslarda öğrencilere; Kur'an-ı Kerim okuma, adab-ı muaşeret, temel dini bilgiler ve akıl ve zeka oyunları gibi eğitimler verildi.

Programa Katılanlar

Kapanış programına Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, İlçe Müftüsü Abdülkerim Çelik, öğrenciler ve onların aileleri katıldı..

Ümraniye Belediyesi ve İlçe Müftülüğü işbirliğinde yaz Kur'an kursları kapanış programı Millet Bahçesi'nde yapıldı.

Ümraniye Belediyesi ve İlçe Müftülüğü işbirliğinde yaz Kur'an kursları kapanış programı Millet Bahçesi'nde yapıldı.

Ümraniye Belediyesi ve İlçe Müftülüğü işbirliğinde yaz Kur'an kursları kapanış programı Millet Bahçesi'nde yapıldı.

Ümraniye Belediyesi ve İlçe Müftülüğü işbirliğinde yaz Kur'an kursları kapanış programı Millet Bahçesi'nde yapıldı.

Ümraniye Belediyesi ve İlçe Müftülüğü işbirliğinde yaz Kur'an kursları kapanış programı Millet Bahçesi'nde yapıldı.