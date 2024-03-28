Umre'de çekilen görüntüleri "Ben Hz. Meryem" diye paylaşamının arkasındaki sır ortaya çıktı

Sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü, büyük tartışmalara neden oldu. Görüntüde yer alan kadının, Kübra Acar adında bir kullanıcı olduğu ve üzerinde "Ben Hz. Meryem" notunun bulunduğu ortaya çıktı. Ancak yapılan açıklamalar, bu yazının asılsız olduğunu gösterdi.

Instagram hesabından açıklama yapan Kübra Acar, geçtiğimiz aylarda bir tur firması ile Umre ziyaretine katıldığını belirtti. Tur kafilesi ile çekilen görüntülerin, tanımadığı kişiler tarafından manipüle edilerek "Ben Hz. Meryem" notuyla paylaşıldığını ifade etti. Acar, bu yazının gerçeği yansıtmadığını ve kendisinin böyle bir iddiayı kabul etmediğini vurguladı.

Ayrıca, haberin doğruluğunu araştırmadan paylaşan basın organlarına ve hakaretlere maruz kalan kişilere karşı yasal sürecin başlatıldığını belirtti. Kübra Acar'ın açıklamalarıyla birlikte, söz konusu görüntünün asılsız olduğu ve üzerindeki notun yanıltıcı olduğu anlaşılmış oldu.