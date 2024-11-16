Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'na Başvurular Başladı

Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'na Başvuru Süreci

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen umre ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması için başvurular başladı. Başkanlığın yaptığı açıklamaya göre, başvurular 23 Mart'a kadar devam edecek.

Yarışmanın Tarihi ve Detayları

Yarışma, 12 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Gençler, yarışmaya katılmak için gerekli detaylara yarisma.diyanet.gov.tr adresinden ulaşabilir.

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Davet

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, şunları ifade etti: "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gençlerimizin milli ve manevi değerlerle buluşmalarına katkı sağlamak, dini ve ahlaki değerlerimizi diri tutmak gayesi ile lise ve üniversite öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz umre ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması başvuruları bugün başlıyor. Tüm genç kardeşlerimizi bu anlamlı yarışmaya katılmaya davet ediyor, başarılar diliyorum."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.