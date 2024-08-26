Umre Parası Kaybolan Kadın Yardım Bekliyor

Umre İçin Biriken Parası Kayboldu

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan Havva Yiğit, 12 Ağustos'ta bankaya giderken düşürdüğü cüzdanını bulan kişiden yardım bekliyor. Cüzdanında, umre için biriktirdiği para ve altınların yer aldığı öğrenildi.

Olayın Detayları

AA muhabirine konuşan Yiğit, Pınarbaşı Mahallesi'nde bankaya gitmek üzereyken kardeşi markete su almak için uğradı. Bu esnada telefonunun çaldığını ve cüzdanını çantasından çıkardığını belirtti. Ardından bankada kimlik kartının istendiğini fark ettiğinde, cüzdanının kaybolduğunu anladığını ifade etti.

Kendisi ve kardeşi marketin önüne döndüklerinde cüzdanını bulamadıklarını vurgulayan Yiğit, "Cüzdanda kimlik kartım, kartlarım, 35 gram bileziğim, 2 bin lira param ve alyansım vardı." dedi.

İhtiyaç Sahibi Bir Kadından Çağrı

Cüzdanını bulan kişiye seslenen Yiğit, sözlerine şöyle devam etti: "Rica ediyorum, içinde kimliğim var, beni bulabilir ya da belirli bir yere versin. Bizim emekliliğimiz yok, belirli bir gelirimiz yok. O parayı umre için biriktirmiştim. Nasip olursa oraya gitmek istiyorum. Eğer geri verirlerse giderim ama vermezlerse Allah'a havale ediyorum."

Öte yandan, cüzdanı bulan kişinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri emniyet ekipleri tarafından incelenerek, şahsın bulunması adına çalışmalar sürdürülüyor.