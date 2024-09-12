Umut Kervanı'ndan Evlenecek Çiftlere Destek Paketi

Umut Kervanı'ndan Önemli Duyuru

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, bu yıl evlenecek gençler için önemli bir destek programı başlattı.

Huzura Adım Projesi

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, "Huzura Adım Projesi" kapsamında evlenmek isteyen genç çiftlere buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, oturma grubu ve yatak odası takımı hediye edileceğini açıkladı. Vakfın bu hedefi doğrultusunda 100 çifte destek vermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Uluslararası Yardım Faaliyetleri

Elibüyük, Gazze'deki insani duruma dikkat çekerek, önceki yardım çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. "Toplumun her kesimi, Gazze'deki yardım çalışmalarımıza büyük destek veriyor. Hedefimiz, Eylül ayı içinde bu yardımları artırmak" dedi.

Yerel Destek Çalışmaları

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım faaliyetlerine de devam edeceklerini vurgulayan Elibüyük, "Huzura Adım Projesi ile 100 çiftimize evlilik desteği sunarak, onların yüklerini hafifletmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Hedef ve Beklentiler

Bugüne kadar 26 aileye yardımda bulunduklarını belirten Elibüyük, yıl sonuna kadar bu sayıyı 100'e çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi. "2024'te bu projeye olan ilginin artacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Umut Kervanı'nın bu tür projeleri, gençlerin yeni bir hayata adım atmalarında önemli bir rol oynuyor.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, Elazığ'da bir restoranda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, Elazığ'da bir restoranda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, Elazığ'da bir restoranda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.