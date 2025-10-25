Umut Kervanı'ndan Gazze'ye 192 milyon lira yardım

Umut Kervanı Vakfı Başkanı Cengiz Kurtaran, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye toplam 192 milyon 43 bin 497 lira yardım ulaştırıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 15:06
Umut Kervanı Vakfı Başkanı Cengiz Kurtaran, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye toplam 192 milyon 43 bin 497 lira yardım yaptıklarını bildirdi.

Vakfın açıklaması ve destek süreci

Kurtaran, 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonu sonrasında yaşanan korkunç soykırım sürecinde her zaman Gazzelilerin yanında olduklarını ifade etti.

Gerçekleştirilen yardımlar

Kurtaran, Gazze'de yapılan yardımları şu şekilde aktardı: 380 bin 447 sıcak yemek dağıtımı, 19 milyon 886 bin 281 Türk lirası nakdi yardım, 18 tır gıda, un ve hijyen malzemesi, 4 tır ayakkabı, elbise ve yatak, 8 bin 144 küçükbaş kurbanlık hisse, yapımı tamamlanan 615 bin dolarlık 1 hastane tadilatı projesi, gerçekleştirilen 100 kişilik ameliyat projesi, 2 tam teşekküllü ambulans, 1 hasta nakil aracı alımı, her biri 140 çadırdan oluşan 4 çadır kent ile hijyen ve ilkyardım malzemeleri.

Bu çalışmalara ilişkin toplam rakamın 192 milyon 43 bin 497 lira olduğunu vurguladı.

Blokajı kırma çabaları ve iş birlikleri

Kurtaran, ateşkes öncesinde Gazze'deki siyonist ablukayı kırmak amacıyla bir gemi alarak Küresel Sumud Filosu'na destek verdiklerini aktardı.

Yardımların, Türkiye'de Filistin'e yardım yapan ve Gazze'de bulunan partner kardeş dernek ve vakıflarla yapılan protokoller çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirten Kurtaran, Gazze halkının yaralarını sarmak amacıyla yürüttükleri çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Özellikle Gazze Sağlık Bakanlığı ile yürütülen acil tıbbi malzeme çalışmasının da bitme aşamasına geldiğini ifade etti.

Umut Kervanı Vakfı Başkanı Cengiz Kurtaran, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 192 milyon 43 bin 497 lira yardım yaptıklarını bildirdi.

