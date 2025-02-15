Umut Kervanı Vakfı'ndan Gazze'ye 4 Yeni Aşevi Müjdesi

Umut Kervanı Vakfı'ndan Gazze'ye Destek Sürecek

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekerek, ateşkes sonrası bölge halkına yönelik yardım çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini duyurdu. Elibüyük, Dedekorkut Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Gazze'nin kuzeyinde kalıcı 4 aşevi açtık, önümüzdeki süreç içerisinde 4 aşevi daha açacağız ve toplam 8 aşevinde 2 bin 100 kişiye üç öğün sıcak yemek ikramı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Yardımlar Süreklilik Arz Edecek

Gazze halkına verdikleri desteğin artarak süreceğini belirten Elibüyük, "Bugüne kadar sıcak yemekten içme suyuna, çadırdan battaniye ve gıdaya kadar birçok yardımı hayata geçirdik. Ateşkes sonrası muhataplarımızdan aldığımız talepler doğrultusunda bölgede 4 büyük proje başlatmayı hedefliyoruz" dedi.

Hayvancılık Projeleriyle Destek Olacaklar

Eldeki kaynakları en verimli şekilde kullanarak Gazze halkına destek olmayı amaçladıklarını ifade eden Elibüyük, Asya ve Afrika'da da projeler yürüttüklerini belirtti. "Yılda bir defa kurban eti götürdüğümüz ailelere şu anda canlı keçi veriyoruz. Hayvan sayısını çoğaltarak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek onurlu bir yaşam sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Gazze'deki yardımları ile bölge halkının insani ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, Malatya'da Dedekorkut Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, Malatya'da Dedekorkut Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.