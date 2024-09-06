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Umut Kervanı Vakfı'ndan Gençlere Destek: Huzura Adım Projesi

Umut Kervanı Vakfı, bu yıl Huzura Adım Projesiyle 100 çiftten 25'ine evlilik desteği sağladı. Milli ve uluslararası yardımları sürdürmekte.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 11:41
Umut Kervanı Vakfı'ndan Gençlere Destek: Huzura Adım Projesi

Genç Evlenmek İsteyenlere Destek

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Huzura Adım Projesi kapsamında bu yıl evlenmek isteyen 100 çiftten 25'ine yardım sağladı. Bu proje, gönüllülerin ve vakfın niyetinin bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Vakıf Çalışmalarının Kapsamı

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, 2013 yılından itibaren vakfın insani yardım çalışmaları yürüttüğünü belirtmiştir. Türkiye’nin yanı sıra 30 ülkede de temsilcilikleri bulunan vakfın, yurt dışındaki birçok projeye imza attığını vurguladı. Bu çalışmalar arasında; kurban bağışları, su kuyuları açmak ve diğer insani yardımlar yer alıyor.

Depremzede Öğrencilere Destek

Elibüyük, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından, afetzedelere ilk günden itibaren yardım ulaştırdıklarını açıkladı. Özellikle okul dönemi olması nedeniyle depremzede çocukların kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetlerde bulunduklarını ifade etti.

Filistin'e Uzanan Yardımlar

İsrail işgali altındaki Filistin halkına yönelik yardımlarını da sürdüren Umut Kervanı, sıcak yemek, su ve temel ihtiyaç maddelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakta. Şu an Mısır üzerinden bağışlar gönderirken, önümüzdeki günlerde Ürdün üzerinden yeni bir yardım hattı açmayı planlıyorlar.

Huzura Adım Projesi'nin Detayları

2024 yılının başında başlatılan proje ile 100 genç için evlilik yardımı hedefleniyor. Evlilik için gerekli olan yatak odası takımları, oturma grupları ve beyaz eşyalar gibi ihtiyaç maddeleri klavuz olarak belirlenmiştir. Gazze katliamları nedeniyle projeye kısa bir ara vermek zorunda kalan vakıf, şimdi yeniden bu projeyi aktif hale getiriyor. Bugüne kadar 25 gencin evlendirilmesini sağladıklarını belirten Elibüyük, yıl sonuna kadar toplam 100 gencin evlenmesini hedeflediklerini söyledi.

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