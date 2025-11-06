Umut Treni Kayseri’ye Geldi: 50 Lösemi Savaşçısı Coşkuyla Karşılandı

Umut Treni Kayseri’ye Çıkarma Yaptı: 50 Lösemi Savaşçısı Coşkuyla Karşılandı

Ankara’dan hareket eden nostaljik vagonlu Umut Treni ile gelen 50 çocuk, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Kayseri Tren Garı’nda coşkuyla karşılandı. Aileler, lösemili çocuklar ve gönüllü vatandaşların karşıladığı çocuklar, sevgi ve alkışlarla uğurlandı.

Coşkulu Karşılama ve Moral Etkinlikleri

Bando takımının çaldığı müzikler, balonlar ve palyaço gösterileriyle desteklenen etkinlikte çocuklar büyük moral buldu. Etkinlikte yapılan kutlamalar, tren yolculuğuna katılan çocuklara keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı.

Umut Treni ile başlayan yolculuk, güzergah üzerindeki illerde diğer lösemi savaşçısı çocuklara moral verecek; yolculuk ise Kurtalan’da sona erecek.

Hasret Ata'nın Hikayesi

11 yaşındaki Hasret Ata, duygularını şöyle aktardı: "Lösemiyle 2017 yılında tanıştım. 2019 yılında da tedavim bitti. Umut Treni bana çok heyecanlı hissettiriyor. İlk defa arkadaşlarımla bireysel bir tatile çıktım ve çok eğleniyoruz. Beraber oyunlar oynuyoruz. Palyaço ve bando ekibimiz var. Orada dans da ediyoruz. Çocuklara hiçbir zaman pes etmemeleri gerektiğini ve hiçbir zaman umutsuz kalmamalı ki bizim gibi iyileşip gelsinler ve bizimle oyun oynayabilsinler. Hiçbir zaman pes etmeyin. Ben 2 buçuk yıl hastanede yattım ama hiçbir zaman pes etmedim. Her zaman da buradayım."

Motosikletlilerden Destek

Mert Uysal, motosikletiyle çocukları karşılamaya geldiğini belirterek projede motosikletliler olarak yer aldıklarını söyledi: "Bugün burada senelerdir düzenlenen Umut Treni isimli projelerinde motosikletliler olarak yer aldık. Bizim için mükemmel bir hissiyat. Duygusal olarak hepimiz eminim ki çok iyi hissediyoruz. Kardeşlerimizin de mutlu olduklarını düşünüyoruz. Farklı bir ortam kurmaya çalıştık. ‘Motorları bekledik’ diyen kardeşlerimiz var Umut Treni’nden inen. Biz çok mutluyuz ve umarım onlar da mutlu olmuşlardır."

Etkinlik, hem tedaviyi tamamlamış çocuklar hem de onların aileleri için moral ve birliktelik anlamı taşıyan bir buluşma niteliği taşıdı.

02-08 KASIM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI DOLAYISIYLA ANKARA’DA LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖREREK HASTALIKLARINI YENEN 50 ÇOCUK, UMUT TRENİ İLE GELDİKLERİ KAYSERİ’DE COŞKUYLA KARŞILANDI.